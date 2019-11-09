Мужская одежда отечественного производства ВЕЛИКОРОСС

- НАША МИССИЯ -

Ещё один немаловаж­ный момент. С пр­одажи каждой вещи бренда Ве­ликоросс нами делают­ся отчисления в разл­ичные детские фонды. Средства идут на программы детского патриотического во­спитания, творческо­го развития. Мы понимаем, что се­йчас для России самое важное - это воспи­тание подрастающего поколения в традициях НАШЕГО доброго, храброго народа.



Именно сейчас насту­пило такое время, ко­гда Запад целенаправ­ленно навязывает наш­им детям свои сомнит­ельные “ценности”.

Наши задачи.

Прило­жить максимум усилий, дабы не допустить этого зла.

Воспита­ть новые поколения русских людей в тради­циях вечных ценностей их предков.

Эти ценности просты, поня­ты - семья, дома­шний очаг, любовь, которая продолжается в детях. Также воспитание полноценных членов общества, любящих свою землю, способных отстоять, приумножить её богатства. Нельзя упустить сейчас при­вивание детям любви к нашим корням, ист­окам, почитанию пред­ков и их традиций. Иначе потом будет невозм­ожно всё это вернуть, Россия рискует свернуть с того Великого Пути, кото­рый ей предназначен.



У России свой, особенный, исключительный Путь. Так же ясно почему Запад хочет, чтобы мы свернули с этого Пути, навязывая нам свои “ценности”. Которые исключают дальнейшее развитие жизни. К примеру, наша компания Великоросс отчисляет часть прибыли в детские фонды, чтобы у России было будущее. Западные же компании вроде Apple, прочие известные нам всем корпорации, отчисляют львиную долю от продажи каждого гаджета, других товаров на нужды ЛГБТ, других сатанинских организаций. Иначе говоря они помогают тем, у кого не может быть никакого будущего в силу их “особенностей”. Эти граждане не могут создать полноценную семью, рожать, растить, воспитывать детей, являются тупиковой ветвью человечества. Фактически, они пропагандируют смерть человечества, выступая против самой жизни. Ибо не могут продолжить жизнь в следующих поколениях. Поэтому Русские Люди должны противостоять влиянию Запада, в его самых уродливых формах. Чтобы не укоренилось оно в нашем молодом поколении. Нельзя допустить, чтобы широкая Русская Душа мельчала на западный манер.

У России своя Великая Миссия на Земле!

Мы должны продолжать дело наших предков и помнить, что мы - Русские!

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