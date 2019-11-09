Мужская одежда отечественного производства ВЕЛИКОРОСС

ФУТБОЛКИ С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ (ЛОНГСЛИВ)
Традиция чаепития в России насчитывает уже много веков. Для русских людей всегда был важен сам чай, как напиток – его вкус, полезные качества. И то, что для чаепития люди собираются все вместе за одним столом, ведут долгие задушевные беседы. Конечно же обсуждают важные события в их жизни, делятся важными мыслями, просто хорошо проводят время. Поэтому чаепитие, в каком-то смысле, объединяет людей. Чай в России, как правило, не пьётся впустую, сам по себе. Люди стараются подать на стол всё самое вкусное, чтобы порадовать друг друга. Пекут пироги, разнообразную выпечку, выставляют домашнее варенье, мёд, пряники.
Чаепитие - настоящий ритуал вокруг накрытого стола, олицетворяющий собой тепло человеческих отношений, семейственность, сплочённость людей за чашкой чая. Кстати говоря, именно чашка является одним из главных атрибутов любого чаепития – без неё, как говорится, чаю не напьёшься! Вот почему в России изготовлению чайных чашек, по традиции, уделяется большое внимание. Они выполняются мастерами своего дела со вкусом, изяществом. Чтобы людям, сидящим за столом, было тепло от горячего чая, от красоты чашек, которые они держат в руках.
Заказывала для своих МУЖЧИН в подарок три ремня! К моей большой радости, ремни оказались отличные - добротная кожа, тяжёлые (надеюсь и прочные и долговечные) пряжки/бляхи, в общем, класс! И спасибо за приятный комплимент от фирмы - магнит "Русские медведи"! В общем, я довольна покупкой, спасибо большое, Великороссы! Доставка была быстрая - ровно два дня с момента заказа до получения в пункте выдачи.
Теперь только мужское нижнее бельё "Великоросс" буду брать своему мужчине. Брала с танками и самолётами - качество супер. Особенно впечатляет резинка. Нигде такой больше не видела. Муж говорит, что она совсем не давит и мягкая. В общем, всем рекомендую!
Сделал заказ из Латвии. Получил: штаны, джемпер и ремень. Качество превосходное. Такого качества ремней еще не видел, а побывал во всей Европе . Очень благодарен за отличное качество. Цена небольшая, что выгоднее отличает от западной продукции.
От вашего магазина я в восторге :)
Реально хороший ассортимент. Можно и себе что то прикупить и на подарок взять.
Отдельно хотелось бы отметить отзывчивость консультанта. С доставкой отдельная тема - очень быстро, упаковка хорошая, товар не повредили.
В общем, все круто!
Покупала в данном магазине тапочки «русский след». Размер подошёл, качество отличное! Доставка в Подмосковье - 3 дня, что тоже очень обрадовало! Все было очень аккуратно упаковано + лежал маленький сувенир- магник!
Мелочь, а приятно! Обязательно буду заказывать ещё!
Я бывший спортсмен, Хотя полностью не могу отказаться от физкультуры,)) и могу сказать определенно точно , что костюм сделан очень добросовестно и материал из очень хорошего хлопка. Большой плюс конечно ещё и в том что это русская торговая марка с православным богатырём на логотипе! Давно искал себе для тренировок такой костюм ,который не стыдно будет носить православному человеку! Этот как раз то что нужно и цена за такое качество тоже приемлемая! Помогай вам Бог!👼 Благодарю вас!
- НАША МИССИЯ -
Ещё один немаловажный момент. С продажи каждой вещи бренда Великоросс нами делаются отчисления в различные детские фонды. Средства идут на программы детского патриотического воспитания, творческого развития. Мы понимаем, что сейчас для России самое важное - это воспитание подрастающего поколения в традициях НАШЕГО доброго, храброго народа.
Именно сейчас наступило такое время, когда Запад целенаправленно навязывает нашим детям свои сомнительные “ценности”.
Наши задачи.
Приложить максимум усилий, дабы не допустить этого зла.
Воспитать новые поколения русских людей в традициях вечных ценностей их предков.
Эти ценности просты, поняты - семья, домашний очаг, любовь, которая продолжается в детях. Также воспитание полноценных членов общества, любящих свою землю, способных отстоять, приумножить её богатства. Нельзя упустить сейчас прививание детям любви к нашим корням, истокам, почитанию предков и их традиций. Иначе потом будет невозможно всё это вернуть, Россия рискует свернуть с того Великого Пути, который ей предназначен.
У России свой, особенный, исключительный Путь. Так же ясно почему Запад хочет, чтобы мы свернули с этого Пути, навязывая нам свои “ценности”. Которые исключают дальнейшее развитие жизни. К примеру, наша компания Великоросс отчисляет часть прибыли в детские фонды, чтобы у России было будущее. Западные же компании вроде Apple, прочие известные нам всем корпорации, отчисляют львиную долю от продажи каждого гаджета, других товаров на нужды ЛГБТ, других сатанинских организаций. Иначе говоря они помогают тем, у кого не может быть никакого будущего в силу их “особенностей”. Эти граждане не могут создать полноценную семью, рожать, растить, воспитывать детей, являются тупиковой ветвью человечества. Фактически, они пропагандируют смерть человечества, выступая против самой жизни. Ибо не могут продолжить жизнь в следующих поколениях. Поэтому Русские Люди должны противостоять влиянию Запада, в его самых уродливых формах. Чтобы не укоренилось оно в нашем молодом поколении. Нельзя допустить, чтобы широкая Русская Душа мельчала на западный манер.
У России своя Великая Миссия на Земле!
Мы должны продолжать дело наших предков и помнить, что мы - Русские!
Все, предлагаемые в нашем интернет-магазине товары, являются оригинальной фирменной продукцией самого высокого качества. На их разработку, производство ушло достаточно много времени, сил, средств. От идеи до воплощения каждой вещи порой уходили месяцы. Но мы, настроенные на производство исключительно качественных товаров, без сожаления вкладываем всё необходимое. Каждая деталь прорабатывается с особым трепетом, ибо, работая для людей, мы не можем иначе! Взять, к примеру, мужское нижнее бельё, иначе говоря, производимые нами трусы - лучшие в мире! Да, что там в мире, лучшие в России! Да, это не пустые слова! Если провести сравнительные исследования, то наш товар легко выигрывает даже у очень известных брендов. Не секрет, что многие крупные корпорации, пытаясь сэкономить, удешевляют производство, применяя ткани с очень низким содержанием хлопка. Доводя его процент до смешного значения, либо вообще вводят потребителей в заблуждение. Как, то на бирке пишут максимальные значения содержания хлопка, на деле же он может вообще отсутствовать. Но этим обман покупателей не заканчивается. На подобную продукцию положено иметь сертификаты качества, гарантирующие безопасность использования. Да, их можно посмотреть. Но информация, содержащаяся в них – не соответствует действительности. К сожалению, носить подобные, если можно так выразиться, «фирменные» лже-трусы не рекомендуем по многим причинам. Во-первых, мужское здоровье напрямую зависит от такого предмета одежды, как трусы, ибо перегрев «здесь» особо опасен! «Парниковый» эффект в прямом смысле убивает всё мужское! Здесь наверняка никто не будет спорить. Во-вторых, правильность применяемой резинки – фактор, не менее значимый! Дешёвых резинок для трусов великое множество, все они нашли своё место в производстве нижнего белья. У нас же всё абсолютно честно, безопасно, качественно! Хлопковые трусы с хлопковой резинкой – гарантия мужского здоровья, наш вариант! Мы не будем гнаться за дешевизной, не хотим уподобляться тем, кому наплевать на здоровье нашей нации! Заверяем в этом всех, кому хочется приобрести истинно качественные, не просто безопасные, а способствующие здоровью, трусы. Без сомнения мы рады обслуживать наших покупателей по самому высокому классу! Поэтому с каждым днём совершенствуем свою деятельность, желая быть полезными Вам! Обращаясь в наш магазин, Вы можете быть спокойны за качество товаров, сроки доставки, гарантии. Мы строим свою работу на принципах исключительной честности, открытости, уважения! Скажем также, что в современной экономике всегда в большом выигрыше покупатели, которые изучаю товар прежде чем купить. Скрупулёзное изучение качеств даёт основание людям правильно оценить вещь. Главное в этом деле - принципиальность. Изучая предлагаемую вещь потенциальный покупатель должен ответить себе на несколько вопросом. Важным из которых является ответ на вопрос о долговечности применения по назначению данного предмета. И тут на олимп принятия решения выходит возможность подержать в руках изучаемую вещь, потрогать, пощупать. Естественным в указанном случае будет сравнение с аналогичными вещами других производителей. Мы имеем возможность показать все товары, которые производим и продаём. В оффлайн шоу-рум нашего интернет-магазина может попасть любой желающий в часы работы, указанные на нашем сайте. Адрес также там указан. Приезжайте! Посмотрите! Уверены, что Вам наши товары обязательно понравяться! Приятных Вам покупок!
.